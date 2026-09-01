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Сака про 1:0 с «Астон Виллой»: «Оборона соперника застала нас врасплох, мы не смогли выполнить план в атаке. Очень тяжелая игра, но тем приятнее уезжать с победой»

Вингер « Арсенала » Букайо Сака прокомментировал выездную победу над « Астон Виллой » в матче 2-го тура АПЛ .

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