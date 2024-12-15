Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Юрист Бондарь: для оформление субсидий на ЖКХ потребуется электронная подпись Оформление субсидий на оплату ЖКХ через «Госуслуги» с 25 декабря потребует электронной подписи гражданина, предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней.