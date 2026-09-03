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«Прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737». В Минпромторге рассказали про укороченный авиалайнер МС-21-210

«Прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737». В Минпромторге рассказали про укороченный авиалайнер МС-21-210

Он получит 156 кресел в двухклассной компоновке Россия создает укороченную версию пассажирского самолета МС-21, рассчитанную примерно на 156 пассажиров — о перспективах нового самолета на Восточном экономическом форуме рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

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