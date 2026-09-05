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МОСИНФОРМ

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Четыре приема граждан по вопросам программы реновации пройдут в Общественном штабе в сентябре

Четыре приема граждан по вопросам программы реновации пройдут в Общественном штабе в сентябре

В сентябре 2026 года Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации организует четыре приема жителей.

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