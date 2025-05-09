Путин указал на вклад в разгром нацизма союзников СССР

РИА Новости/Дмитрий Козлов Разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе Победу приблизило открытие второго фронта, заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.