Путин указал на вклад в разгром нацизма союзников СССР

РИА Новости/Дмитрий Козлов Разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе Победу приблизило открытие второго фронта, заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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