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Два сквера отремонтируют в Турксибском районе

Два сквера отремонтируют в Турксибском районе

Два сквера отремонтируют в Алматы сообщает inalmaty.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. Как рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района, речь идёт о скверах «Славы аэропорта» и Дома школьников №6.

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