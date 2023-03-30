Два сквера отремонтируют в Турксибском районе

Два сквера отремонтируют в Алматы сообщает inalmaty.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. Как рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района, речь идёт о скверах «Славы аэропорта» и Дома школьников №6.