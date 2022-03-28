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Вице-премьер Чернышенко: «В связи с отменой международных турниров 2,4 млрд рублей перераспределят на строительство спортивных площадок в России»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что часть денег, сэкономленных из-за отмены международных стартов, пойдет на строительство спортивных площадок.

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