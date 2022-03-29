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Сельские жители предложили идеи по благоустройству территории: четыре проекта реализуются

Сельские жители предложили идеи по благоустройству территории: четыре проекта реализуются

Заседание комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов прошло в Уссурийске. Депутаты Думы УГО и сотрудники администрации рассмотрели четыре инициативы, предложенные жителями по благоустройству городского округа.

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