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Бастрыкин запросил доклад по делу об атаке собак на ребенка в Орске

Бастрыкин запросил доклад по делу об атаке собак на ребенка в Орске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет по делу об инциденте в Орске, где бездомная собака напала на ребенка.

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