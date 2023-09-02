«Рано радовались»: Новая миссия «генерала Армагеддон» уже готова

Генрих

Проще всего дурака включить... Но это не ко мне. НАША цивилизация началась с момента нашего рождения...и уж так получилось, что вокруг даже на самых высоких должностях оказались дети-внуки бывших кухарок и дворников со слесарями и потомками крепостных. За редчайшим исключением. Нарышкин - да, но есть и иной...собачек за бугор на выставку самолетом доставляет. Не, конечно, если это для некоторых пример... Но, нахрен оно сдалось в качестве примера.