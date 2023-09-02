В нашем обществе, к сожалению, все еще существует значительное количество людей, которые не осознают истинную природу происходящих событий или ошибочно их оценивают.
«Рано радовались»: Новая миссия «генерала Армагеддон» уже готова
Комментарии
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Владимир Алтайцев
одни разговоры, а движения нет
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1 час.
Владимир Алтайцев
Тупица, тувинцы никогда не разводили оленей. Не живут олени в Туве.
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1 час.
Генрих
Проще всего дурака включить... Но это не ко мне. НАША цивилизация началась с момента нашего рождения...и уж так получилось, что вокруг даже на самых высоких должностях оказались дети-внуки бывших кухарок и дворников со слесарями и потомками крепостных. За редчайшим исключением. Нарышкин - да, но есть и иной...собачек за бугор на выставку самолетом доставляет. Не, конечно, если это для некоторых пример... Но, нахрен оно сдалось в качестве примера.
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1 час.
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