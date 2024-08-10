Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Спецназ против ВСУ. «Ахмат» и «Вагнер» вышибут нацистов из Курской области

Спецназ против ВСУ. «Ахмат» и «Вагнер» вышибут нацистов из Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов Украинские националисты, которые вторглись на российскую территорию в Курской области, прикрываются мирными жителями, чтобы избежать артиллерийских и авиационных ударов ВС РФ.

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