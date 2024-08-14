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Царьград

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Младенец лежал на тротуаре, на ножке — бирка из роддома в Питере: Камеры показали сбежавшую от него "замоташку"

Чудовищную находку обнаружили прохожие на одной из улиц — в одеялко был завёрнут живой младенец — новорожденный, судя по бирке из роддома на одной из его ножек.

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