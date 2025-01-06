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  • Grandad
    68км < очищено < 200кмПочти 200 километ...
  • люба загуменникова
    СЛАВА БОГУ ХОТЬ РОССИЯ НАУЧИЛАСЬ СПИСЫВАТЬ ПЕНИ ЗА ГАЗ.Газовики тоже зап...
  • люба загуменникова
    ДЛЯ РОССИЯН ДАВНО БЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ ГАЗ,СВЕТ БЕСПЛАТНЫМИ,А ТОЛЬКО ХВАЛИТСЯ РОССИЯ ЧТО ПРОДАЕТ НЕФТЬ, ГАЗ ДЕНЬГИ КОМУ?  А...Газовики тоже зап...

Для бойцов СВО воспитанники воскресной школы астраханского храма изготовили особые молитвословы

Для бойцов СВО воспитанники воскресной школы астраханского храма изготовили особые молитвословы

Очередную посылку для участников специально военной операции подготовили приход и воспитанники воскресной школы храма святого великомученика Георгия Победоносца села Капустин Яр под руководством настоятеля, иерея Александра Чукалина.

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