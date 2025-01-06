Для бойцов СВО воспитанники воскресной школы астраханского храма изготовили особые молитвословы

Очередную посылку для участников специально военной операции подготовили приход и воспитанники воскресной школы храма святого великомученика Георгия Победоносца села Капустин Яр под руководством настоятеля, иерея Александра Чукалина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии