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Киев требует от Вашингтона денег на войну Украны с Россией, Ираном и КНДР

Киев требует от Вашингтона денег на войну Украны с Россией, Ираном и КНДР

Руководитель администрации президента Зеленского Андрей Ермак требует от Вашингтона поддерживать Украину, аргументируя это требование тем, что она-де «противостоит оси зла Россия – Иран – Северная Корея».

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