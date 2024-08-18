Новоаннинцы увидят «Осетровую Луну» Суперлуние можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 августа. «Осетровая Луна» появляется раз в 15 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новоаннинцы увидят «Осетровую Луну» Суперлуние можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 августа. «Осетровая Луна» появляется раз в 15 лет.