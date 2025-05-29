Жестокое сражение за Крым

Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает ключи от города фельдмаршалу графу ЛассиПредпосылки конфликтаДве великие державы – Россия и Османская империя – имели разные интересы в Восточной и Южной Европе, в бассейне Чёрного моря и на Кавказе.
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