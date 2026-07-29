БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тысяча миль до цели: почему авианосцу перестало хватать дальности

Тысяча миль до цели: почему авианосцу перестало хватать дальности

Демонстрационный образец, использовавшийся при разработке беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray, на палубе суперавианосца USS «Джордж Буш» во время испытаний.

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