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Русская весна

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Активистка: украинских детей в Европе изымают под надуманными предлогами

Европейцы забирают детей из украинских семей под различными предлогами, связанными с психологическим состоянием родителей и законами о защите детей, заявила финская активистка и беженка Салли Райски.

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