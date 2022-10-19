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Клопп об 1:0 с «Вест Хэмом»: «Алиссон спас «Ливерпуль», и я не представляю – как, удар с пенальти был очень хорошим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Вест Хэмом» (1:0) в АПЛ. «Я в восторге. Во многих аспектах мы были действительно хороши.

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