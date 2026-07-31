Политика как он...
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Политика как она есть

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ФСБ задержала работавшего на Украину террориста из «Артподготовки»

ФСБ задержала работавшего на Украину террориста из «Артподготовки»

Центр общественных связей ФСБ России заявил, что сотрудники российской спецслужбы задержали в Нижегородской области россиянина, который был членом запрещённой в России террористической организации «Артподготовка»* и работал на украинские спецслужбы.

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