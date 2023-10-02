Не пропустите: в Уссурийске пройдет бесплатный семинар доктора Бубновского

Центр восстановления здоровья приглашает вас на бесплатный семинар Бубновского Михаила Сергеевича, врача-кинезитерапевта, последователя врача Сергея Михайловича, профессора, основателя современной кинезитерапии.
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