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Закон, порядок, государство

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Не пропустите: в Уссурийске пройдет бесплатный семинар доктора Бубновского

Не пропустите: в Уссурийске пройдет бесплатный семинар доктора Бубновского

Центр восстановления здоровья приглашает вас на бесплатный семинар Бубновского Михаила Сергеевича, врача-кинезитерапевта, последователя врача Сергея Михайловича, профессора, основателя современной кинезитерапии.

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