Участники СВО поздравили 97-летнего участника Великой Отечественной войны

Он ушел на фронт в 1943 году в возрасте 16-ти лет.Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа военнослужащие посетили Рафхата Рахимжановича, чтобы поздравить с Днем войсковой противопожарной обороны.
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