На ММК проведут комплексную модернизацию экологического оборудования доменной печи №6. В рамках экологического проекта там будет установлен комплекс аспирационных установок литейных дворов и подбункерных помещений.
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