Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отца

Поющая телеведущая Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу. Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отцаПо данным «СтарХит», Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для своего отца Игоря.
Поющая телеведущая Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу. Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отцаПо данным «СтарХит», Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для своего отца Игоря.
Свежие комментарии