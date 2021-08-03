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Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отца

Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отца

Поющая телеведущая Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу. Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отцаПо данным «СтарХит», Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для своего отца Игоря.

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