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В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

В большинстве домов в СВАО включили свет после пожара на подстанции

В Москве после пожара на подстанции на северо-востоке города частично восстановлено отопление. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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