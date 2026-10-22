“French President Emmanuel Macron has criticized ‘unacceptable’ and ‘stupid’ comments made by foreign leaders and others after the country saw mass protests and its worst rioting in years,” CNBC reports.
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