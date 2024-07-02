На развязке КАД с Московским шоссе перекроют две полосы движения на месяц

С 10 июля Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили автомобилистов Петербурга, что в связи с производством дорожных работ на КАД, на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будут перекрыты две полосы движения.