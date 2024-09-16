Ким Чен Ын дважды принял Шойгу в резиденции, где ранее останавливался Путин

Секретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи© ЦТАК154 прочтения Вчера Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды принял секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, их встречи проходили в государственной резиденции Кымсусан, где ранее во время посещения Пхеньяна останавливался президент РФ Владимир Путин, свидетельствуют сообщение и фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.