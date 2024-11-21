РНПК хочет предоставлять зарубежным партнерам перестраховочную емкость

«Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК) заявила, что готова предоставлять партнерам в странах СНГ перестраховочную емкость в размере 5 млрд рублей по одному риску напрямую или через облигаторную или факультативную ретроцессию и $7 млн – из стран дальнего зарубежья.
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