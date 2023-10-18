За выгрузку мусора в неположенном месте мужчине грозит арест и штраф: почему так строго объяснили в УМВД России по краю

Правонарушителем оказался 25- летний житель Сочи. За загрязнение окружающей среды, осуществление предпринимательской деятельности без спецразрешения и неповиновение распоряжениям сотрудников полиции на мужчину составили четыре административных протокола.
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