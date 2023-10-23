Минсоцзащиты края: поэтапное повышение зарплат не поможет достичь желаемого дохода

Замминистр труда и соцзащиты населения Забайкальского края Елена Шаманская на заседании комитета по социальной политике в Заксобрании региона сообщила, что плановое повышение зарплаты в течение 2024 года не позволит достичь целевого уровня дохода для бюджетников.
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