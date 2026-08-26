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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасилин о словах Дивеева: «Он сказал это на эмоциях. «Спартак» претендент на чемпионство. Они заявили о намерениях еще перед сезоном»

Алексей Гасилин оценил высказывание защитника «Зенита» Игоря Дивеева о том, что «Спартак» не претендует на титул в РПЛ.

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