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Умысел или преступная халатность? Причины гибели семьи в Севастополе выяснят в СК

Умысел или преступная халатность? Причины гибели семьи в Севастополе выяснят в СК

Три человека погибли от отравления угарным газомПричины гибели трёх человек, в том числе одного ребёнка, в многоквартирном доме в Севастополе, будут установлены в рамках расследования уголовного дела.

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