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Татар-информ

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«Учим тактической медицине»: у «Чаши» работает выставка центра «Патриот»

«Учим тактической медицине»: у «Чаши» работает выставка центра «Патриот»

Выставка центра «Патриот» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у Центра семьи «Казан» открылась выставка Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», на базе которого работает учебно-методический центр «Авангард».

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