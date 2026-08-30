«Учим тактической медицине»: у «Чаши» работает выставка центра «Патриот»

Выставка центра «Патриот» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у Центра семьи «Казан» открылась выставка Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», на базе которого работает учебно-методический центр «Авангард».