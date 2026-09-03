В России обсуждают меры для роста рождаемости среди молодых женщин

Девушки откладывают материнство из-за жилья, карьеры и банальной нехватки времени Александр Заремба, руководитель "Союза отцов", в интервью для "Абзаца" высказал мнение, что решение жилищного вопроса через социальные контракты и расширение льгот на всей территории страны могут стимулировать раннее материнство.