Журнал «Профиль»

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FT: Евросоюз хочет принять новые правила, облегчающие замораживание активов

FT: Евросоюз хочет принять новые правила, облегчающие замораживание активов

В Евросоюзе к концу подходит разработка новых правил по замораживанию активов тех, кто подозревается в обходе санкций.

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