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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 марта 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 марта 2022 года

Энергия дня сегодня, двадцать четвёртого числа третьего месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1275 =В Реальности вы всегда имеете всё, в чём нуждаетесь; это только от убеждения, что в вашей Жизни чего-то не хватает, вы страдаете = Все важные мысли и житейские Истины доступны двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю и лежат на поверхности = Все Миры, Тонкие тела, оболочки, позвонки, принципы и качества взаимодействуют между собой разумно, безупречно и плавно = Выбросить из Жизни означает не избегать, а игнорировать; игнорировать, значит, никак не реагировать, и, следовательно, не иметь = Главное, объединяйтесь! И не только для того, чтобы бороться вместе, а для того, чтобы радоваться друг другу = Душа каждого человека бессмертна, поэтому живёт по Божественному Вселенскому Времени, которое не имеет ни начала и ни конца = Знание - великая Сила, а сознание - Основа, с помощью которой, управляя, можно трансформировать любые события =Материальный Мир - пастбище для ума, ум- сектор сознания; ум имеет власть над людьми, а весь негатив - это Энергия ума =Наши мысли ваяют наш внешний облик, лепят характер, изменяют судьбу и превращают Жизнь в сплошной успех ="Оброненное слово неверия или отсутствия Любви обязательно вернётся, многократно усложняя нашу Жизнь" =Поделитесь вы счастьем с роднёй, всем раздайте до самой крошки! И оно, обойдя Шар Земной, к вам вернётся прямо в ладошки! ="Развивать свою Духовность, идя к Богу, можно Единой дорогой - Путём постоянного устремления к совершенству" = Разумность и рассудительность женщины – залог того, что будет царить мир; конфликты будут исключены = "Только изучение прошедшего даёт нам ключ к уразумению настоящего, а вместе и возможность прозревать будущее" =Чувство вины, кажущаяся невозможность изменить угнетающую нас ситуацию, открывают путь болезни =Что такое "нормальный образ Жизни"? – Это помогать и поддерживать каждое живое существо в своём стремлении к счастью.

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