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ФедералПресс

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«Будет кусать локти»: в российском МИД прокомментировали отказ Евросоюза от газа из РФ

«Будет кусать локти»: в российском МИД прокомментировали отказ Евросоюза от газа из РФ

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. В начале сентября вступил в силу полный запрет Евросоюза на импорт газа из РФ.

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