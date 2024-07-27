Дело об убийстве девочки в Яркуле вернули прокурору из суда

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-сотрудников полиции из-за нарушений. Обвиняемые замешаны в деле об убийстве 14-летней девочки-подростка Наташи Матюхиной, пропавшей еще в 2010 году.
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