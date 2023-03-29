Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в седьмом матче серии с ЦСКА

Игорь Никитин высказался о вылете своей команды из плей-офф Кубка Гагарина. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями от седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции, в котором его команда проиграла ЦСКА со счетом 0:5 и в итоге уступила в серии (3:4).