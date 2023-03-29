Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в седьмом матче серии с ЦСКА

Игорь Никитин высказался о вылете своей команды из плей-офф Кубка Гагарина. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями от седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции, в котором его команда проиграла ЦСКА со счетом 0:5 и в итоге уступила в серии (3:4).
Популярные статьи
- «Пошли бы вы со своими критериями допуска!» В России жестко реагируют на рекомендации МОК
- МОК вынес окончательный вердикт по поводу России на Олимпиаде! Но стоит ли ехать на таких условиях в Париж-2024?
- 318 фехтовальщиков написали письмо в МОК и FIE. Они протестуют против возвращения России на мировую арену
Свежие комментарии