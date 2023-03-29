ПЛЕЙМЕЙКЕР

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Да наплевать на Баха, Мок и всех русофобов! Надо создать свои олимпийские игры-игры доброй воли, без политики! Провод...«Бах просто прыга...
  • Гарий Щерба
    Да на Х..Я  такая ,,ОЛИМПИАДА,,  НУЖНА ?? , пусть  Западные  КРЫСЫ  с их  ШЕСТЕРКАМИ УДАВЯТСА .....!!!!МОК вынес окончат...
  • Владимир Соловьев
    МЕДВЕДЕВ С ЗЮГАНОВЫМ НАПЕРЕГОНКИ ХОТЯТ ПОНРАВИТЬСЯ ГОСПОДИНУ СИ.Медведев высказал...

Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в седьмом матче серии с ЦСКА

Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в седьмом матче серии с ЦСКА

Игорь Никитин высказался о вылете своей команды из плей-офф Кубка Гагарина. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился впечатлениями от седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции, в котором его команда проиграла ЦСКА со счетом 0:5 и в итоге уступила в серии (3:4).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх