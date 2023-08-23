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Айдар Махметов о бое Рахмонов – Холланд: «Был бы интересный бой через призму противостояния с Чимаевым»

Эксперт в мире единоборств Айдар Махметов поделился своим мнением о возможном поединке Кевина Холланда и Шавката Рахмонова: «Думаю, что был бы интересный бой Рахмонова с Холландом, через призму противостояния американца с Чимаевым.

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