AP: пять стран ЕС призвали забрать скопившееся украинское зерно

Обеспечивающие сухопутный транзит украинской сельхозпродукции пять стран Евросоюза потребовали избавить их от поставленных товаров, так как это привело к значительному падению цен на национальных рынках и вызвало недовольство местных фермеров.
Обеспечивающие сухопутный транзит украинской сельхозпродукции пять стран Евросоюза потребовали избавить их от поставленных товаров, так как это привело к значительному падению цен на национальных рынках и вызвало недовольство местных фермеров.
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