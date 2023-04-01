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AP: пять стран ЕС призвали забрать скопившееся украинское зерно

AP: пять стран ЕС призвали забрать скопившееся украинское зерно

Обеспечивающие сухопутный транзит украинской сельхозпродукции пять стран Евросоюза потребовали избавить их от поставленных товаров, так как это привело к значительному падению цен на национальных рынках и вызвало недовольство местных фермеров.

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