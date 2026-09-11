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Царьград

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Театр кукол представил новый спектакль «Балаганчик» по Блоку

Театр кукол представил новый спектакль «Балаганчик» по Блоку

В это время Театр кукол представит спектакль «Балаганчик» по произведениям Блока. Театральное пространство Тетюева запустит ироничную клоунаду «Сася».

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