Bloomberg: разбогатевшие на продаже IT-бизнеса испытывают психологические муки

На фоне взрывного роста зарплат в сфере искусственного интеллекта быстро разбогатевшие представители этой индустрии все чаще сталкиваются с так называемым синдромом внезапного богатства.
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