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Огромная батарея Blade нового поколения на 130 кВт•ч и зарядка за 9 минут при запасе хода почти 1000 км. Представлен кроссовер Denza N8L

Огромная батарея Blade нового поколения на 130 кВт•ч и зарядка за 9 минут при запасе хода почти 1000 км. Представлен кроссовер Denza N8L

Новый электромобиль получил 800-вольтную архитектуру, шесть мест и продвинутый комплекс систем помощи водителю Компания Denza, принадлежащая BYD, вывела на китайский рынок полностью электрическую версию большого SUV N8L.

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