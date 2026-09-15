Огромная батарея Blade нового поколения на 130 кВт•ч и зарядка за 9 минут при запасе хода почти 1000 км. Представлен кроссовер Denza N8L

Новый электромобиль получил 800-вольтную архитектуру, шесть мест и продвинутый комплекс систем помощи водителю Компания Denza, принадлежащая BYD, вывела на китайский рынок полностью электрическую версию большого SUV N8L.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым