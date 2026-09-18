Мужчина достойно защищал жену от кавказцев, но их было 7  на одного, а полиция вела себя как «степашки»

История о том, как муж заступился за собственную жену в Набережных Челнах, когда против него было семь «примерных семьянинов» из Северного Кавказа.
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За оправдание чурбанов менты и судьи должны быть наказаны. Чурбан он изначально виноват.
Даже не стал до конца читать. Начальника ОВД снять, постовых под суд, с реальным сроком.
...теперь понятно, почему наши...переименовали Милицию в Полицию. Те лизали немцам а эти...:)