Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мужчина достойно защищал жену от кавказцев, но их было 7  на одного, а полиция вела себя как «степашки»

Мужчина достойно защищал жену от кавказцев, но их было 7  на одного, а полиция вела себя как «степашки»

История о том, как муж заступился за собственную жену в Набережных Челнах, когда против него было семь «примерных семьянинов» из Северного Кавказа.

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