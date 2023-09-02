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Прага – фаворит в борьбе за проведение итогового турнира WTA. Игроков из России и Беларуси пустят в Чехию (Джон Вертхейм)

Журналист Джон Вертхейм сообщил, что Прага стала фаворитом в борьбе за проведение итогового турнира WTA в этом году.

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