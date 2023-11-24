Джабаров назвал главное условие мирного договора с Украиной

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что говорить о перемирии или мирном договоре с Украиной можно только тогда, когда будет письменная гарантия неразмещения на украинских землях иностранных войск, вооружений и баз.