Джабаров назвал главное условие мирного договора с Украиной

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что говорить о перемирии или мирном договоре с Украиной можно только тогда, когда будет письменная гарантия неразмещения на украинских землях иностранных войск, вооружений и баз.
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