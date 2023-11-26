Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость

Посольство России в США назвало нелепыми попытки сравнить «голодомор» с СВО. Так в официальном ведомстве отреагировали на заявления Джо Байдена, который назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с текущими событиями в стране.
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