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Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость

Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость

Посольство России в США назвало нелепыми попытки сравнить «голодомор» с СВО. Так в официальном ведомстве отреагировали на заявления Джо Байдена, который назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с текущими событиями в стране.

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Комментарии
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Юна
Почему мы всё время оправдываемся?? И что-то доказываем? Нас нагло оговаривают. Надо самим обвинять сша, у них похуже голодомор был. И это факт. А то только по Рентв про это нам ролики крутят.
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