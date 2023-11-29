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Политолог Дудчак: супругу начальника ГУР Буданова отравили британцы

Александр Дудчак, политолог и экономист, заявил телеканалу «360», что украинские спецслужбы уже обвиняют Россию в причастности к отравлению Марианны Будановой, супруги начальника военной разведки Украины, Кирилла Буданова.

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