Политолог Дудчак: супругу начальника ГУР Буданова отравили британцы

Александр Дудчак, политолог и экономист, заявил телеканалу «360», что украинские спецслужбы уже обвиняют Россию в причастности к отравлению Марианны Будановой, супруги начальника военной разведки Украины, Кирилла Буданова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии